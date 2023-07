Il Milan vuole rinforzare la fascia destra d'attacco e da tempo il primo nome della lista è quello di Samuel Chukwueze. Come riporta La Gazzetta dello Sport, prosegue il dialogo con il Villarreal, con cui i rossoneri stanno parlando anche di Arnaut Danjuma, jolly offensivo che può sbarcare a Milanello in prestito oneroso. Si tratta di due operazioni scollegate, quindi l'eventuale arrivo del classe '99 (Chukwueze) non escluderebbe quello del classe '97 (Danjuma).