Milan, Chukwueze: 'Non me ne vado. Devo dimostrare il mio potenziale'

Redazione CM

Samuel Chukwueze non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan, che in estate ha fatto un investimento importante per strapparlo al Villarreal (20 milioni di euro più 8 di bonus). L'esterno offensivo classe '99 attualmente è impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa, che si svolge in Costa d'Avorio, e dal ritiro della sua nazionale ha commentato le voci circolate recentemente su una sua possibile partenza a gennaio, visti gli alti e bassi con i rossoneri.



Voci che Chukwueze ha respinto con forza: "Non me ne vado perché ho bisogno di mettermi alla prova - ha detto a Soccernet.ng -. Mi hanno preso per una cifra importante. Lasciare il Milan vorrebbe dire che mi sto allontanando dalle mie responsabilità. Devo solo concentrarmi e lavorare sodo. Il Milan è un grande club, quindi devo mostrare il mio potenziale. Se non ci avessi voluto giocare, non avrei firmato per il club rossonero".



Il bilancio di Chukwueze al momento è di 19 presenze complessive con due gol realizzati, entrambi in Champions League (contro Borussia Dortmund e Newcastle), in Serie A è ancora a secco.