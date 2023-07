Il Milan è sempre più vicino a centrare un colpo molto importante per l’attacco: la distanza con il Villarreal per Chukwueze é ormai minima e c’è grande ottimismo per la fumata bianca. L’arrivo sempre più probabile del nigeriano escluderebbe quello di Taremi che è ancora il profilo considerato ideale per l’attacco per tre motivi: ha qualità tecniche di primissimo livello, ha grande senso del gol e non costa tanto.







DALL’AZ ANCHE PAVLIDIS - Arrivano conferme sull’indiscrezione rilanciata dai colleghi della Gazzetta dello Sport: il Milan segue l’attaccante greco classe 1998 Pavlidis. Era stato compagno di squadra all’Az del neo-rossonero Reijnders e ha una valutazione di circa 18 milioni di euro.



LE ALTERNATIVE - Il club rossonero ha anche sondato il terreno per Gimenez, attaccante messicano con passaporto italiano ma il Feyenoord spara troppo alto. Ekitike del Psg è un’altra opzione reale, ci sono stati dei contatti. Nei piani del Milan c’è la volontà di chiudere presto la trattativa sia per Chukwueze che per il nuovo attaccante da regalare a mister Pioli.