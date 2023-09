Tre partite giocate, sempre entrando dalla panchina, per un totale di 53'. Non è esattamente l'inizio scintillante che Samuel Chukwueze desiderava, ma presto le cose potrebbero cambiare. Il nigeriano, arrivato in estate dal Villarreal per una cifra vicina ai 28 milioni di euro, bonus compresi, è tornato dagli impegni con la Nigeria con tanta fiducia, non solo per il gol e l'assist nella sfida di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro São Tomé e Príncipe. La condizione fisica, non eccelsa nelle prime uscite stagionali, è decisamente migliorata, lo sa bene Pioli che conta su di lui per il derby contro l'Inter, in calendario sabato alle 18.



VUOLE ESSERE TITOLARE - Molto dipenderà dalle condizioni di Christian Pulisic, impegnato nella notte con gli Usa contro Oman. Captain America tornerà in gruppo solo giovedì, se darà le giuste garanzie sarà lui a partire titolare contro l'Inter, altrimenti spazio a Chuku, che di certo nelle prossime settimane giocherà di più. Dalla stracittadina in poi si giocherà tre volte alla settimana fino alla sosta successiva di metà ottobre, Pulisic ora è la prima scelta, ma di certo l'esterno destro sa che non è stato preso per essere un'alternativa. Ed è pronto a far cambiare idea a Pioli.