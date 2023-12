Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, per la seconda volta. Il club rossonero ha deciso di rompere gli indugi e nella giornata odierna ufficializzerà la scelta di avvalersi delle conoscenze dell’ex campione svedese nelle vesti di superconsulente dell’area sportiva per RedBird, a strettissimo contatto col patron Gerry Cardinale. Trova dunque conferme l’anticipazione de Il Corriere della Sera in merito all’annuncio dell’Ibra 3.0, che arriva a due giorni dalla partita di Champions League contro il Newcastle che vale una fetta consistente di stagione.





