Milan, ci sono novità sui rientri di Kalulu, Thiaw e Tomori. E Pioli ne recupera tre per l'Udinese

Dall’elenco dei convocati comunicato dal Milan in vista della trasferta di Udine, valida per la 21esima giornata di Serie A (calcio d’inizio del match previsto alle 20.45), giungono notizie importanti in merito ai pieni recuperi di tre pedine per la formazione allenata da Stefano Pioli. Marco Sportiello, assente dalla partita contro il Cagliari del 29 settembre scorso a causa di una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, torna a disposizione e si accomoderà in panchina come prima alternativa di Mike Maignan; ristabilito pienamente pure Alessandro Florenzi, uscito al 35° della partita con l’Empoli del 7 gennaio scorso, ha superato il sovraccarico all’adduttore della gamba sinistra, dovrebbe essere a sua volta una opzione da utilizzare in corso d’opera contro l’Udinese, visto che Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez sono i principali indiziati di essere schierati dal primo minuto. Nessun problema infine per Olivier Giroud, che aveva saltato i primi due allenamenti della settimana per una sindrome influenzale ma che già due giorni fa aveva ripreso a lavorare regolarmente col resto dei compagni ed è nettamente favorito su Jovic per agire da attaccante centrale nella sfida del Bluenergy Stadium.



Nel corso della conferenza stampa della vigilia, da Milanello Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione pure sulle condizioni dei tre lungodegenti di vecchia data Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikaiyo Tomori: "Non ci sono tempi precisi, faremo un punto a fine mese. Fra dieci giorni abbiamo l'appuntamento con lo staff sanitario per capire un po' i rientri di Tomori, Thiaw, Kalulu e Pobega. A fine mese dovremo fare la lista UEFA e sarà importante capire queste situazioni". Se Tomori, vittima di una lesione mio-tendine al bicipite femorale della gamba destra, appare come il calciatore in grado di rientrare nei tempi più rapidi (circa un mese), servirà attendere qualche settimana in più per il centrale difensivo tedesco, che ha subito una severa lesione mio-tendine al bicipite femorale della gamba sinistra e dovrebbe rivedersi tra fine febbraio ed i primi di marzo. Ancora più lunghi i tempi di rientro di Kalulu, che lo scorso 2 novembre è stato operato in Finlandia per la rottura del tendine del retto femorale sinistro ed è atteso in campo a marzo inoltrato.