Quattro casi, o cinque volendo considerando anche Caldara, renderanno ancora più caldi queste ultimi quattordici giorni di mercato in casa Milan. Saelemaekers, Origi, Lazetic e Ballo-Tourè non rientrano più nei piani di Pioli e la dirigenzarossonera è al lavoro per trovargli una sistemazione.Il Milan è riconoscente a Saelemaekers per quanto fatto nei suoi anni in rossonero, i rapporti tra le parti sono ottimi. Il belga ha capito che con gli arrivi di Pulisic e Chukwueze lo spazio a disposizione è pressoché nullo e sta aspettando l’offerta giusta per dire addio: ci sono possibilità in Spagna e in Inghilterra.Lazetic è vicino al Fortuna Sittard in prestito, squadra che milita nella prima divisione olandese, che sta vincendo la concorrenza di due club tedeschi e un altro olandese. Il caso più intricato resta quello di. Dulcis in fundo il caso Caldara: il suo agente Riso sta provando a intavolare una trattativa con il Verona ma l’ingaggio da circa 3 milioni di euro non ha permesso passi in avanti decisivi.