La sosta per le partite delle nazionali non ha interrotto il lavoro della dirigenza delche sta iniziando a valutare le situazioni contrattuali dei giocatori presenti nella rosa. Mike Maignan , come raccontato, Particolare attenzione meritano anche quei 5 giocatori che hanno un accordo in scadenza nel 2024: Luka Jovic, Olivier Giroud, Simon Kjaer, Antonio Mirante e Mattia Caldara.

. Per il francesee i discorsi con il suo entourage verranno affrontati tra gennaio e febbraio. Per quanto concerne Luka Jovic tutto dipenderà dall’attaccante serbo: il Milan gli ha concesso un’occasione importante in una fase non entusiasmante della sua carriera, se farà bene avrà delle grandi possibilità di rimanere ancora per qualche stagione in rossonero altrimenti sarà addio a giugno.Il primo per una mera questione anagrafica, il secondo perché non ha mai, Giorgio Furlani vuole attendere quelle che saranno le risposte del campo. Se ne riparlerà a fine stagione.