In caso di esonero di Gattuso al Milan, i nomi sul taccuino sono quelli di Donadoni, Wenger, Guidolin, Paulo Sousa, e ovviamente nessuno accetterebbe di fare il semplice traghettatore. Così in queste ore si è (ri)fatta strada la suggestione che porterebbe a Leonardo, soluzione evidentemente comoda e pronta all’utilizzo, perché già in casa, e soprattutto a costo zero. Leo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe traghettare la squadra fino a maggio per poi tornare al suo ruolo dietro la scrivania. Se la situazione precipitasse, Elliott potrebbe quindi optare per questa soluzione, anche se il brasiliano da questo orecchio non ci sente e sarebbe da persuadere. "Pronto a tornare in panchina? Smentisco. Ho scelto la mia strada e sono molto felice di quello che sto facendo", aveva detto a fine ottobre, quando Gattuso era incappato nei primi scossoni.