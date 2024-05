Milan, clamoroso dalla Francia: Fonseca può rinnovare con il Lille

39 minuti fa

6

Conteso da Milan e Marsiglia, alla fine il futuro di Paulo Fonseca può essere ancora al Lille. A riportarlo in Francia è Le Parisien che spiega come il tecnico portoghese possa rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche se il suo rapporto con Olivier Létang, presidente della società, è un po' complesso, la possibilità di giocare la prossima Champions League può convincerlo a rimanere alla guida del club transalpino.



LE DICHIARAZIONI SUL FUTURO - "Per il mio futuro vedremo. Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante, ma quando prenderò la mia decisione saranno anche altri gli elementi da valutare. Sceglierò dopo l’ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con i miei collaboratori, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore. Se farò l’eventuale Champions con il Lille? Devo essere sincero: mi orienterò anche tenendo in conto di altre opzioni. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio anche progredire nella mia carriera".