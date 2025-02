Milan, col Feyenoord è anche questione di introiti: la qualificazione agli ottavi di Champions "ripaga" Gimenez

La sfida che questa sera a San Siro a partire dalle 21 vedrà ilaffrontare ilè in realtà molto più di una semplice partita di Champions League. Sergio Conceicao, partendo dal negativo risultato della sconfitta per 1-0 subita a Rotterdam, si gioca il ritorno dei Playoff di qualificazione agli ottavi di finale della coppa che mettono tuttavia in palio ben più del semplice risultato sportivo.che questa competizione garantisce e che, finora, ha portato nelle casse di Via Aldo Rossi 59 milioni.

Al Milan serve un'impresa in rimonta, ma questa squadra è attrezzata per poter arrivare al bottino pieno e proseguire il percorso.extra garantiti soltanto con la qualificazione (cifra ad esempio già acquisita dall'Inter). Oltre a questi vanno aggiunti i soldi che il club rossoneroper la gara che verrebbe disputata in casa e che saràn entrambi i casi la previsione potrà essere di un incasso da non meno di 10 milioni di euro che si sommerà all'incasso che sarà ottenuto questa sera con i Playoff, che non sarà ai livelli super di un derby europeo, ma che comunque sarà importante.

In sostanza, qualificandosi agli ottavi di finale,praticamente la stessa cifra che il club rossonero ha già garantito proprio al Feyenoord per acquistare a fine mercato di gennaio. La punta messicana è arrivata a Milano per 28,5 milioni più bonus per arrivare a 35. Anche e soprattutto per questo Milan-Feyenoord oggi è anche questione di soldi.