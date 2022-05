The last dance, l'ultimo ballo prima della chiusura. La Serie A 2021/2022 scende in campo per l'ultima giornata diversi verdetti ancora da emettere. In cima alla classifica c'è il Milan, che vede vicinissimo lo scudetto dopo gli ultimi successi, e in casa del Sassuolo dovrà guadagnare almeno un punto per aggiudicarsi il titolo. I betting analyst vedono il «2» rossonero a 1,42, mentre la «X» vale 4,70 la posta con la vittoria degli emiliani, l'unico risultato che rischierebbe di condannare gli ospiti, è visto a 6,60. L'opzione doppia chance «X2», che garantirebbe in ogni caso lo scudetto agli uomini di Pioli, è bassissima, a 1,10. Quella del 'Mapei' è una sfida da Goal, in quota a 1,60, mentre è alto il No Goal a 2,16. Prevale nettamente anche l'Over, proposto a 1,42 contro un match con meno di tre reti, visto a 2,60. Davanti, Rafael Leao è a caccia di un altro gol decisivo dopo aver sbloccato le sfide con Fiorentina e Atalanta a San Siro: una sua rete, così come una di Olivier Giroud, si gioca a 1,75. Al Meazza scende invece in campo l'Inter, le cui speranze di vittoria dello scudetto sono ormai ridotte al minimo, con il destino tutto nelle mani del Milan. I nerazzurri devono però portare a casa i tre punti per poi buttare un occhio sulla gara del Mapei. Con la Sampdoria già salva la squadra di Inzaghi ha l'obbligo dei tre punti, in quota a 1,13. Qualsiasi altro risultato taglierebbe fuori in ogni caso i campioni in carica: il «2» si gioca a 14, mentre il pareggio paga 8 volte la posta. Alto anche l'esito doppia chance «X2», fissato a 5,09. Poca fiducia nell'attacco doriano, con il Goal a 1,90 e il No Goal che prevale a 1,77. Atteso però un alto numero di reti da parte dei padroni di casa nell'ultima di campionato: l'Over è bassissimo a 1,26, con l'Under che schizza a 3,40. Se un posto per la prossima Europa League se l'è già preso la Lazio, il secondo se lo giocheranno Roma, Fiorentina e Atalanta. I giallorossi hanno un vantaggio di un solo punto sulle due inseguitrici, per cui il pareggio potrebbe non bastare. La squadra di Mourinho sarà la prima a scendere in campo nella serata di venerdì sul campo del Torino: le quote premiano i giallorossi, la cui vittoria non è però scontata e si gioca a 2,21. Il successo granata è visto a 3,05, mentre la quota del segno «X» è più alta a 3,40. Sfida ostica per la Fiorentina, che ospita la Juventus in un 'Franchi' che si preannuncia caldissimo. Gli uomini di Italiano partono favoriti contro i bianconeri, per cui è già sicuro il quarto posto: l'«1» si gioca a 1,84, mentre il successo ospite vale 3,85 la posta. Poco più bassa la quota del pari, fissata a 3,70. L'Atalanta scende invece in campo sul terreno di casa contro l'Empoli, con l'obbligo dei tre punti: quota rasoterra per il successo della Dea, proposto a 1,23, mentre si gioca a 9,20 il «2», con il pari a 6,60. Domenica sera sarà invece la volta delle sfide salvezza. La Salernitana, dopo la clamorosa rimonta degli ultimi mesi, cerca il successo per conquistare la permanenza in Serie A. Contro l'Udinese i granata appaiono favoriti: l'«1» è visto a 1,69, mentre la vittoria esterna dei bianconeri, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, vale 4,30, con il pareggio offerto a 3,95. Deve invece conquistare i tre punti il Cagliari, che contro il Venezia già retrocesso ha l'obbligo della vittoria e dovrà sperare in un passo falso della Salernitana: al 'Penzo' i sardi vedono il successo a 1,74, mentre la vittoria dei lagunari si gioca a 4,20. A 3,75, invece, la quota del pareggio.