Lorenzo Colombo e Divock Origi dietro a Olivier Giroud, con Noah Okafor che può fare da alternativa sia al francese sia a Leao a sinistra. Messa così, la prima linea del Milan sembra a posto, ma i piani sono ben diversi e prevedono un altro arrivo se i primi due attaccanti saranno ceduti entro la fine del mercato. Due partenze complicate per via di due motivi differenti.



COLOMBO - La volontà del Milan è quella di valorizzare ulteriormente il giovane attaccante dopo l'esperienza positiva a Lecce; il Cagliari c'è, l'interesse dei sardi è concreto perché Lapadula infortunato salterà i primi mesi della stagione, la formula non negoziabile è quella del prestito secco con rientro a Milanello nell'estate del 2024. Si tratta, consapevoli che i sardi hanno sì Colombo in cima alla lista, ma stanno anche valutando altri nomi. .



ORIGI - Origi invece è in uscita per non tornare. Il Milan non ne ha ricavato i gol che sperava, l'ingaggio di 4 milioni all'anno è pesante e dunque il belga è in vendita, le offerte da Arabia e Turchia non mancano ma l'ex Liverpool continua a rispedirle al mittente, voglioso, se proprio addio deve essere, di fare ritorno in Premier League. Una volta che saranno sistemate queste due questioni, i rossoneri potranno aggiungere l'ultimo tassello a un reparto offensivo estremamente intrigante.