Lorenzo Colombo e il Milan, avanti insieme fino al 2028. L’attaccante è arrivato in questi istanti a casa Milan per mettere la firma sul nuovo contratto. Un rinnovo voluto fortemente da Moncada e D’Ottavio perché credono fortemente nelle qualità di uno dei prodotti del settore giovanile in ottica futura.



FATTA AL MONZA - Una decisione importante è stata presa nel pomeriggio dal Milan: Colombo andrà al Monza in prestito secco fino al termine della stagione a prescindere dall’arrivo o meno di un nuovo attaccante. Contestualmente al rinnovo il classe 2002 sta firmando anche la documentazione con il club brianzolo, affare fatto.