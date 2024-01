Milan, Colombo può lasciare il Monza

Non sempre si riesce a essere profeti in Patria. È il caso di Lorenzo Colombo: l’attaccante di Vimercate sta incontrando diverse difficoltà nelle idee tattiche di mister Raffaele Palladino. E ora c’è grande attenzione alle possibilità sul mercato: l’attaccante di proprietà del Milan può cambiare maglia in questa sessione di mercato invernale.