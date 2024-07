Getty Images

Milan, Colombo sarà dell’Empoli

21 minuti fa



Ultimi dettagli e poi il via libera a una nuova esperienza professionale. Lorenzo Colombo sta solo aspettando che Milan ed Empoli concludano un’operazione ormai in chiusura con la forma del prestito. L’attaccante di Vimercate ha scelto i toscani per ripartire dopo l’ultima stagione non entusiasmante al Monza.