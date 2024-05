Getty Images

Milan, Colombo torna dal Monza

47 minuti fa



La stagione di Lorenzo Colombo nel suo Monza era iniziata molto bene ma poi si è fatta via via sempre più difficile. L’attaccante classe 2002 ha concluso l’annata con 25 presenze e 4 gol, troppi pochi per pensare a un riscatto da parte del club brianzolo. L’azzurrino tornerà al Milan forte di un contratto lungo fino al 2028.