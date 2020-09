Svolta a sorpresa nel mercato del Milan: sarà Ciprian Tatarusanu il vice di Gianluigi Donnarumma. Il portiere romeno classe '86 arriverà dal Lione: affare già definito a titolo definitivo, Tatarusanu firmerà un contratto di tre anni con i rossoneri, con le visite mediche in programma già nella mattinata di giovedì, riferisce Sky Sport.



Ritorno in Italia per il romeno, che in Serie A ha indossato la maglia della Fiorentina dal 2014 al 2017 prima di trasferirsi al Nantes e quindi al Lione. Ora una nuova occasione in Italia: nel Tonali-day, il Milan sceglie Tatarusanu come secondo di Donnarumma.