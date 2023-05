MikeMarco Sportiello e AntonioDovrebbe essere questo il trio dei portieri con il quale il Milan si presenterà nella stagione 23/24. Con il francese intoccabile e l'atalantino(è in scadenza con gli orobici, arriverà a Milanello a zero), a far notizia è il prolungamento dell'ex Roma, divenuto assai probabile nelle ultime ore.il numero uno rumenosotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il club di Aldo Rossi.- EL'unico acquisto del mercato invernale del Milandopo appena sei mesi dal suo arrivo in Italia senza nessuna presenza in sfide ufficiali. Ciò nonostante il contratto in scadenza nel 2026. La scelta di Maldini di puntare su Mirante e non sul 25 colombianoUna mossa strategica in vista di eventuali arrivi dall'estero, assai probabili, nella finestra di trasferimenti estivi.- Con l'approdo alla corte di Pioli dipressoché certo, il Milan ha deciso di accelerare per il prolungamento di Mirante, il quale resterà il terzo portiere in rosa. Il classe 1983, ex tra le altre di Juventus, Sampdoria, Parma e Roma,dopo l'infortunio capitato a Maignan. Da lì però zero presenze ufficiali, se non in alcune amichevoli: tra questematch disputato lo scorso 30 dicembre e perso 3-0 da Calabria e compagni.