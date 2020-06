Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha rivelato qual è il vero sogno di Thiago Silva: "Thiago Silva ha avuto un contatto con la Fiorentina, c’è stato un approccio serio. In cuor suo tornerebbe al Milan, i rossoneri sono per lui al primo posto. Al momento, però, non c’è stato ancora nessun contatto tra il Milan e Thiago Silva per capire se si può trovare un accordo a livello contrattuale".