Il Milan sta chiudendo un'operazione in prospettiva. E' ai dettagli infatti la trattativa con il Vicenza per Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 che ha già debuttato in Serie B nella scorsa stagione: affare da 1,5 milioni di euro, decisivo lo scatto nella giornata di ieri col quale i rossoneri si sono messi alle spalle la concorrenza della Juventus.