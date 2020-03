D'ora in poi sarà Ivan Gazidis a metterci la faccia in prima persona nelle decisioni che dovranno essere prese in casa Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport Elliott ha chiesto all'ad rossonero di essere sempre più presente in tutte le decisioni operative del club. Anche di quelle di mercato, quindi, in cui Gazidis difficilmente sceglierà i giocatori da acquistare, ma stabilirà i tetti di spesa.