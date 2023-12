Il Milan è in costante emergenza a causa degli innumerevoli infortuni. Tra i meno fortunati c'è Pierre Kalulu, che a inizio stagione è rimasto ai box per un problema muscolare che gli ha fatto saltare 7 partite. Tornato a disposizione, ecco un nuovo crack contro il Napoli, questa volta più serio: il francese è stato obbligato ad operarsi al tendine del retto femorale sinistro. Il recupero è previsto per marzo 2024.