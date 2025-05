Milan, come si può tenere fuori ora Gimenez? Trovata la formula magica, Conceicao ha un piano preciso

Getty Images

. Da lì escono tutte le mie giocate e lui dice: 'In questa hai fatto bene, ma avresti dovuto provare a calciare con il destro.Così vedo se la statistica è in calo, se la statistica aumenta, e ciò che sta diminuendo è quello che cerco di migliorare. Quando il grafico è in discesa, è pericoloso. Quando è in pericolo, so che devo concentrarmi su quello. E rimanere dopo l'allenamento a lavorare sui tiri in porta".

Era tutto nato così, da alcune dichiarazioni estrapolate dall’intervista rilasciata a Sports Illustrated Mexico. E– in questi giorni successivi all’ottimo successo casalingo contro il Bologna -. C’è tanto dell’attaccante messicano (nonché maggior investimento rossonero dell’ultimo mercato invernale) in questo finale di stagione del Milan che, calcolatrice alla mano, si gioca ancora un piazzamento nell’Europa che conta.Dopo l’avvio scoppiettante e le due reti consecutive contro Empoli e Verona – senza contare l’inutile goal con il Feyenoord in Champions -, El Bebote si era un po’ perso. Reti? Nessuna. Occasioni? Ancor meno. Minuti? Sempre più ridotti. Complici una forma fisica che ancora non aveva raggiunto gli standard richiesti da un grande club come il Milan e delle comprensibili difficoltà di adattamento al nostro campionato e a un calcio diverso,

Cos’è cambiato poi? L’abbiamo detto.per tornare nelle condizioni che l’hanno visto mettere a ferro e fuoco l’Eredivisie. Conceicao, al contempo, ha avuto un ruolo funzionale nella sua crescita: fra i campi verdi del centro sportivo d’allenamento meneghino gli ha permesso di avere il suo tempo, l’ha seguito e indirizzato.(oltre al fatto che, sia per condizioni che per filosofia di gioco, in certe partite è servito maggiormente l’apporto di due ottimi centravanti come Jovic e Abraham).

. Dopo i buoni segnali lanciati sia a Venezia che a Genova (1 goal e 1 assist), il messicano ha cambiato marcia, riacquistando quella fiducia che sembrava aver perso tra l’inizio di marzo e la fine di aprile.(in un incontro che ha visto i suoi xG arrivare a 0.75, ha dunque segnato molto più di quanto previsto dai dati),. E per un attaccante che vive per il goal è forse ciò di cui si ha più bisogno per respirare aria pulita.

È chiaro che ora serva equilibrio:, in vista di quella che rischia di essere, a tutti gli effetti, la partita più importante della stagione del Milan: quella finale di Coppa Italia di mercoledì – sempre contro il Bologna – che vale un trofeo e un accesso sicuro almeno all’Europa League. Non male come finale di un’annata travagliata.. La verità è che sembra essere diventato davvero difficile fare a meno di questo numero 7, ma nulla è scontato in una partita che vale molto più di una finale e di un secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana. Gimenez è pronto e ha lanciato la sua candidatura: a Conceicao scegliere il suo 9 ideale per la finale con il Bologna.

