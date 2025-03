Milan, come sta Gimenez: ballottaggio con Abraham per il Napoli

Ilsi prepara per la ripresa del campionato e lo fa con una buona notizia:Nel posticipo di domenica (ore 20.45) i rossoneri di Sergio Conceicao saranno impegnati al Maradona contro ildi Antonio Conte nella 30esima giornata di Serie A e il tema di questi giorni sono state le condizioni dell'attaccante ex Feyenoord, che con il Messico nella notte tra domenica e lunedì ha vinto la CONCACAF Nations League nella finale contro il Panama.Gimenez era stato ripreso nella pancia dello stadio, dopo la gara, mentre rientrava negli spogliatoi zoppicando, immagini che avevano fatto preoccupare per la sua caviglia.

- La buona notizia per il Milan è che. Oggi il numero 7 ha svolto del lavoroa Milanello, ma da domani dovrebbe rientrare regolarmente in gruppo e preparare con i compagni la partita di domenica con il Napoli.- Dal primo o a partita in corsa? Non è certo infatti che Gimenez possa entrare nell'undici titolare al Maradona: stando alle ultime indicazioni, è aperto il ballottaggio con. Gli allenamenti dei prossimi giorni saranno decisivi per Conceicao per decidere chi sarà il centravanti a Napoli.

