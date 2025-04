Milan, come sta Jovic: la gestione verso la finale di Coppa Italia

Getty Images

I rossoneri di Sergio Conceicao hanno dato seguito alla bella vittoria nel derby contro l'Inter in Coppa Italia con un altro successo in campionato, il 2-0 di Venezia firmato da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, ma la gara del Penzo ha fatto scattare un piccolo campanello d'allarme sulle condizioni di Jovic.L'attaccante serbo era stato inizialmente inserito tra gli 11 titolari, ma ha accusato un dolore alla schiena nel riscaldamento che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Così, al suo posto, Sergio Conceicao ha inserito Tammy Abraham nella formazione iniziale.

Condizioni da valutare dunque anche in vista della finale di Coppa Italia, che il prossimo 14 maggio vedrà il Diavolo impegnato contro il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma per giocarsi la possibilità di alzare il trofeo e al contempo qualificarsi alla prossima UEFA Europa League.- Al rientro a Milanello, riferisce Sky Sport, lo staff medico del Milan ha valutato Jovic, riscontrando una sempliceed escludendo guai più seri. Una buona notizia dunque per i rossoneri, che non dovranno rinunciare al centravanti per il finale di stagione.

e sarà gestito nei prossimi incontri di campionato contro Genoa (5 maggio) e proprio Bologna a San Siro (11 maggio) in vista della finale di coppa. In ogni caso, nel giro di pochi giorni, l'ex Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina tornerà regolarmente in gruppo e disponibile.- Nel frattempo si avvicina un altro rientro, quello di. L'esterno brasiliano è fermo dallo scorso gennaio per la lesione distrattiva del polpaccio rimediata contro il Girona, sta ancora svolgendo lavoro personalizzato maper poter tornare in campo entro la fine della stagione.

