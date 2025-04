Simone Gervasio

Milan, come sta Musah? Le condizioni in vista della Fiorentina

55 minuti fa



Nel corso della giornata di ieri, durante la sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, Yunus Musah non era presente nella distinta ufficiale del Milan e non è stato a disposizione di Sergio Conceicao per il derby con i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi.



Il numero 80 statunitense ha accusato un attacco febbrile che i rossoneri si augurano possa smaltire in vista dell’impegno di campionato, di sabato 5 aprile alle ore 20.45, contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.



Oggi, la squadra meneghina è tornata ad allenarsi a Milanello agli ordini del tecnico portoghese e il centrocampista americano non ha svolto la sessione insieme al resto del gruppo, ma un lavoro personalizzato, come riscontrato da Milan News.