Milan, come sta Theo Hernandez? Col Como ha chiesto il cambio, Deschamps è fiducioso per la Francia

In casail terzino franceseè destinato, nel bene o nel male, a far sempre discutere. Quella che sta vivendo non è, senza timor di smentita e sicuramente, la sua miglior stagione da quando veste i colori rossoneri, ma colui che per molte gare è stato anche il capitano di questa squadra oggi e durante questaè alle prese con unche tiene in apprensione i tifosi milanisti.Nel corso dell'ultima partita giocata dal Milan a San Siro e poi vinta in rimonta contro il Como, Theo Hernandez - partito titolare - è rimasto negli spogliatoi all'intervallo con i rossoneri sotto di 1-0 in virtù del gol di Da Cunha e dopo essere apparso in grande difficoltà. L'ex Real Madrid, ha svelato oggi la Gazzetta dello Sport, ha chiesto il cambio al proprio allenatore, Sergio Conceicao, per

Nonostante il problema fisicoha scelto di rispondere alla chiamata delladi Didier Deschamps che affronterà la Croazia nei quarti di finale di Nations League. A differenza di quanto fatto ad esempio con Marcus Thuram, che è stato rimandato a Milano dall'Inter per gestire il problema alla caviglia che lo blocca da tempo,Ufficialmente nella giornata dicon il resto del gruppo svolgendo lavoro di recupero in palestra. Nella giornata diinvece, nell'allenamento di rifinitura in vista della gara in programma domani,Deschamps ha soltanto accennato alla sua condizione in conferenza stampa:. La sensazione è quindi quella di un Theo che salterà la gara di domani in casa della Croazia e sarà a disposizione del Commissario Tecnico francese per la partita di ritorno in programma in Francia domenica 23 marzo alle 20.45.