Milan, come sta Thiaw: la situazione in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter

Gabriele Stragapede

11 minuti fa



Assente nell’ultima sfida, disputata e persa 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, a causa di un virus intestinale, il difensore centrale tedesco Malick Thiaw è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo nel corso della sessione odierna. Come riferito anche da Milan News, il 23enne componente della retroguardia rossonera si è allenato insieme al resto dei compagni di squadra ed è dunque considerabile a disposizione in vista della delicata sfida contro l’Inter, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia.



Ricordiamo che, a DAZN, il tecnico dei meneghini Sergio Conceicao aveva spiegato così l’assenza di Thiaw dalla sfida del Maradona: “Io da quando sono qua, da tre mesi più o meno, non ho mai trovato scuse per il poco tempo per lavorare. Oggi è successo veramente di tutto. Mi sono svegliato alle 7.30, c’era Loftus che stava male ed è andato in ospedale. Dopo questo mi hanno detto che Thiaw non poteva giocare perché ha vomitato, ha avuto qualcosa allo stomaco, intestinale. E ancora poco tempo dopo mi hanno detto che Leao sentiva un po’ di fatica alla coscia".