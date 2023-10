In casa Milan buone notizie sul fronte Rade Krunic, Ruben Loftus-Cheek e Pierre Kalulu: tutti e tre hanno smaltito i rispettivi infortuni, stanno recuperando la condizione con un lavoro specifico di riatletizzazione sul campo. Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare in gruppo. C'è fiducia di vederli contro la Juventus (match in programma domenica alle 20.45).