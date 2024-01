Milan-Como, c'è il sì in attesa di Romero

Marco Demicheli

19 anni appena compiuti e tanta voglia di dimostrare. Luka Romero è arrivato al Milan, la scorsa estate, da svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio. Le aspettative che c'erano e che lo stesso talento argentino erano alte, ma fin qui, nella prima metà di stagione, sono rimaste deluse. Appena quattro presenze in campionato, con 85 minuti messi insieme, e una in Coppa Italia. E la sensazione che da qui in avanti, con meno gare a disposizione, lo spazio per lui possa essere addirittura inferiore. Ecco perché l'idea di una sua partenza a gennaio è tutt'altro che da scartare. Club e giocatore ci stanno pensando, con i rossoneri che hanno fissato però dei paletti chiari alla cessione.



ASPETTANDO LUKA - Il Milan, infatti, non vuole perdere il controllo sul classe 2004 e, per questo motivo, ha deciso di rispedire al mittente l'offerta del Lecce per un prestito con diritto di riscatto. Più propensi, i dirigenti rossoneri, a valutare le opzioni in prestito secco. In questo senso, è stato trovato l'accordo con il Como, che prenderebbe Romero per i prossimi sei mesi e lo restituirebbe alla base a fine stagione, magari strappando una possibile prelazione in caso di promozione in Serie A per il prossimo anno. Un'idea che piace a Moncada e tutta la dirigenza milanista, che ora - così come il Como - aspettano la decisione dello stesso Romero. Cesc Fabregas, fino a qualche settimana fa allenatore e ora collaboratore tecnico dei lariani, ha parlato con l'ex Maiorca per spiegargli la sua idea tattica e le prospettive per il girone di ritorno di Serie B, fiducioso di poter fare colpo. Ancora qualche giorno di attesa e poi si capirà se questo corteggiamento avrà colpito nel segno.