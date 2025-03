Milan-Como, quando Fabregas poteva andare in rossonero: il retroscena

AFP via Getty Images

Milan-Como sarà anche. Non solo, come ha detto l'allenatore rossonero nella conferenza stampa alla vigilia della gara in programma oggi alle 18, ma l'incrocio tra i due allenatori nasconde curiosità e retroscena del passato. Oggi hanno qualche ruga e capello bianco in più, ma fino a qualche anno fa erano due centrocampisti di alto livello che si sono incrociati più volte in campo: Sergio Conceiçao ha giocato una vita in Italia tra Lazio, Parma e Inter, Fabregas... ha avuto la possibilità di venire in Serie A.- Precisamente al Milan, che qualche anno fa aveva pensato concretamente a lui per rinforzare il centrocampo. A raccontare il retroscena di mercato è lo stesso allenatore del Como, che nel giorno della sua presentazione con il Como aveva svelato:In quel periodo Cesc era al Chelsea: "Volevo dimostrare a Conte che potevo giocare e vincere anche nel suo sistema. Nelle squadre in cui sono stato mi sono sempre trovato bene".

- Quell'estate il Milan aveva appena preso Vincenzo Montella in panchina, i rossoneri erano alla ricerca di un centrocampista d'esperienza e avevano avuto qualche contatto con Cesc Fabregas:. Così per Fabregas al Milan non se n'è fatto nulla, ora a distanza di nove anni le strade si incroceranno di nuovo con l'ex centrocampista in veste di allenatore. Alla guida di un Como che sta stupendo tutti.