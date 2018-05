Maurizio Compagnoni di Sky Sport ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma e delle strategie di mercato del Milan: "Non può arrivare in questo momento un'offerta congrua per il portiere, perchè il costo del cartellino non sarebbe elevato, ma soprattutto per l'ingaggio molto alto che già percepisce in rossonero. Non è che puoi svendere Donnarumma se hai già preso Reina. Chiaro che devi mettere sotto contratto il prima possibile un portiere come Reina, ma secondo me c'è stata troppa fretta dei rossoneri. Non vorrei che il Milan tornasse a quella abitudine, un po' discutibile, dei tanti parametri zero, che poi ingolfano il monte stipendi".