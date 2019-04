Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, aspettando di capire se Tiemoué Bakayoko verrà riscattato e se Lucas Biglia andrà via, il Milan ha comunicato a tre giocatori che non rimarranno in rossonero. Sarà dunque addio per i centrocampisti meno utilizzati: Bertolacci, José Mauri e Montolivo sono stati invitati a cercarsi squadra perché il Milan non ha progetti su di loro.