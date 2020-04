Secondo La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Zvone Boban avevano già preparato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan in versione 2020/2021. E invece, la rottura prima con Boban e presto con Maldini porterà anche a irritare Zlatan che vuole andare via. "Non a caso, pensate che lui con Gazidis ha un rapporto pessimo per usare un eufemismo", si legge.