Mario Mandzukic ha ufficialmente salutato il Milan e da oggi i dirigenti rossoneri partiranno alla ricerca di un vice-Ibrahimovic di maggior affidamento e affidabilità. Il profilo di Vlahovic resta in primissimo piano perché è il più gradito, ma non sarà l'unico sondato da Maldini e Massara dato che Commisso chiede cifre importanti per liberarlo dalla Fiorentina.