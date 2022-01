Non è ancora smaltita la rabbia per l'errore di Marco Serra, che ha inciso sulla sconfitta interna con lo Spezia, e il mondo Milan è nuovamente scosso da quello arbitrale. Ad agitare i rossoneri questa volta è la designazione per il prossimo turno di campionato, che li vedrà ospitare a San Siro la Juventus: sarà Daniele Orsato a dirigere l'incontro, un vero e proprio tabù per il Diavolo. C'è una curiosa statistica che riguarda l'esperto fischietto di Schio, il Milan non ha mai vinto un big match arbitrato da Orsato: 11 i precedenti totali, 6 sconfitte e 5 pareggi che non fanno dormire sogni tranquilli ai tifosi milanisti.



Nel dettaglio:



Vs Juventus: 3 pareggi, 1 sconfitta

Vs Inter: 1 pareggio, 1 sconfitta

Vs Roma: 1 pareggio, 1 sconfitta

Vs Napoli: 1 pareggio

Vs Lazio: 1 pareggio, 1 sconfitta



L'ULTIMO PRECEDENTE - Proprio la sconfitta con la Lazio è il precedente più recente e caratterizzato dalle polemiche. Tris biancoceleste all'Olimpico, a mandare su tutte le furie il Milan il momentaneo raddoppio di Correa al 51' viziato da un evidente fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu a inizio azione a centrocampo: per Orsato tutto regolare e, richiamato dal VAR (Mazzoleni) per un on field review, decise di confermare la decisione dopo pochi secondi di visione delle immagini, lamentandosi con la sala VAR per essere stato richiamato. Ora un nuovo big match del Milan per l'arbitro di Schio: domenica la Juve, per i rossoneri un tabù da sfatare.



@Albri_Fede90