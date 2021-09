, parola di, uno che di talento, con la maglia a strisce rossonere, ne ha visto davvero tanto. Non si sbagliava Don Fabio quando, più di un mese fa, prima dell’inizio della Serie A, aveva proferito questo pronostico.. Con le sue giocate ha conquistato tutti, anche i più scettici e ad oggi è uno dei migliori interpreti del campionato in quel ruolo, con un margine di crescita ancora inimmaginabile.Come la maggior parte dei giocatori che fanno parte della rosa del Milan e che, da un anno a questa parte, stanno facendo esaltare e sognare un ambiente fino a poco fa ai limiti della depressione,, convincendo la proprietà a fare un ultimo strappo alla nuova austera linea dettata da Elliott.: un flop in questa stagione ne avrebbe abbassato drasticamente il valore di mercato., sempre convinto delle sue scelte e deciso a portarle fino in fondo.Le prime partite di questa stagione ci hanno consegnato una: se parte in campo aperto diventa imprendibile.. Non è più quel giocatore che cade da solo perché sbilanciato dai suoi stessi movimenti.. Ora non inciampa quasi mai e le giocate che ha sempre fatto, con successo, sul lungo, ora gli riescono anche con pochi metri a disposizione, in situazioni in cui lo scorso anno raramente riusciva ad incidere e sembrava ancora un po’ goffo.Non c’è però solo l’aspetto tecnico-fisico.. Ora entra in campo consapevole delle sue potenzialità e con la voglia di determinare, di fare la giocata decisiva.. Ora viene il difficile però: deve confermare la continuità e la maturità mentale, che ha dimostrato in queste prime partite, nell’arco della stagione intera. Le qualità tecniche ormai le conosciamo tutti, il repertorio (ancora in parte inesplorato) anche: il doppio passo nello stretto, il gioco di gambe, che ricorda vagamente quelli di Garrincha, che fa per sbilanciare l’avversario prima di auto-lanciarsi in campo aperto, le giocate estemporanee, come il gol in pallonetto a Benevento o il palo clamoroso colpito ieri a La Spezia.