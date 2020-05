Secondo il Corriere dello sport, il Milan sta parlando in maniera concreta con il noto agente macedone Fali Ramadani. Non solo Jovic e Rebic sul tavolo della trattativa, ma anche il nome di Milenkovic. Il difensore potrebbe rientrare in un discorso allargato che prevederebbe il passaggio di Paquetà alla Fiorentina.