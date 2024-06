Milan, con RedBird meno soldi agli agenti. Juventus regina delle commissioni in Serie A

Getty Images

Ilha preso una direzione chiara conprima epoi (da luglio 2018 in avanti):Tra le big della Serie A,- E' quanto emerge dai dati ufficiali della FIGC, un dato che emerge in maniera ancora più netta se si analizzano i dati del biennio 2022-23, ossia dall'arrivo del fondo di Gerry Cardinale alla guida del: i rossoneri hanno pagato in commissioni solo poco più di 27 milioni di euro (12 nel 2022, 15.2 nel 2023), molti meno rispetto aper non parlare della, 'regina' di questa classifica.

Scorri per vedere le commissioni pagate dalle prime dieci squadre in classifica della Serie A nel biennio 2022-23

E - Nel corso di questi anni il Milan ha detto no a diverse operazioni per questioni di commissioni, dal rinnovo di Gianluigifino ai mancati arrivi di Mehdi, Tommaso, Ozane Matija. Dal 2018 ad oggi, le commissioni più alte versate dai rossoneri sono state per gli agenti di Lucas(2.9 milioni) e Charles(2.8). Ora si avvicina Joshua Zirkzee, che può sfatare un tabù.