Milan, Conceicao a rischio dopo l'uscita dalla Champions: i bookie quotano l'esonero entro fine campionato

Getty Images

L'eliminazione inaspettata dalla Champions League è un duro colpo per ildi. Il Feyenoord pareggia a San Siro e, complice la vittoria dell'andata, passa il turno. La panchina dell'allenatore portoghese non è più così salda, anche se in Serie A i rossoneri vengono da due vittorie consecutive e non perdono da quattro giornate: su Better , l'esonero entro fine campionato (che sarebbe il secondo nella stessa stagione dopo quello di Fonseca) si gioca a 3,50.Tra gli altri allenatori a rischio, dopo il recente addio di Pecchia a Parma e l'arrivo di Chivu, figurano Di Francesco a 1,30 - che con il suo Venezia penultimo in classifica è reduce da tre sconfitte consecutive e non vince da otto gare - e Paolo Zanetti a 1,45, in crisi di risultati con l'Hellas Verona. Vale 3 volte la posta, infine, l'esonero di Giampaolo come mister del Lecce.