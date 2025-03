Milan, Conceicao a rischio esonero dopo la sconfitta di Napoli? Arriva la conferma dei bookies

AFP via Getty Images

Milan: Conceicao a rischio esonero? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato

Eliminato dalla Champions League agli spareggi e attualmente nono in campionato, con un distacco di 5 punti dal sesto posto che garantirebbe l'accesso alla Conference League.Nonostante un inizio promettente con la vittoria della Supercoppa Italiana contro l'Inter, la stagione rischia di concludersi senza un lieto fine.In questo articolo, analizzeremo le opinioni dei maggiori siti scommesse riguardo al futuro del tecnico portoghese sulla panchina del Milan, attraverso le quote calciomercato.Dopo la sconfitta contro il Napoli (2-1), in cui molti tifosi e addetti ai lavori hanno accusato il tecnico Sergio Conceicao di aver "regalato" il primo tempo alla squadra partenopea, la sua posizione al Milan è diventata sempre più incerta. Il suo esonero sembra ora un'opzione concreta, con le strade tra lui e il club che potrebbero separarsi prima della fine della stagione. Secondo le quote esoneri Serie A . La quota più alta sull'esonero dell'ex allenatore del Porto arriva da Betsson, che offre una quota di 2.25.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale esonero di Conceicao

Penso che esonerare Conceição prima del termine della stagione sia una decisione sbagliata. Siamo ormai così vicini alla fine del campionato che cambiare allenatore ora non avrebbe senso. La squadra ha ancora delle partite decisive, e un cambio di guida tecnica potrebbe minare la stabilità e la concentrazione necessarie per affrontarle. Inoltre, Conceição ha dimostrato in passato di saper gestire momenti difficili, quindi non credo che l'esonero risolverebbe i problemi attuali.