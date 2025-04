AFP via Getty Images

Milan: Conceicao a rischio esonero? I bookies hanno individuato il prossimo allenatore nelle quote calciomercato

Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League e con un deludente nono posto in campionato, distante sette punti dalla zona Conference League,Eppure, la sua avventura in rossonero era iniziata con un segnale incoraggiante: la vittoria nella Supercoppa Italiana contro l’Inter. Ma quel successo iniziale sembra ormai un ricordo lontano. Le recenti battute d’arresto — la sconfitta contro il Napoli e il pareggio casalingo con la Fiorentina — hanno ulteriormente complicato la situazione, al punto che i bookmaker hanno abbassato le quote relative a un possibile esonero dell’allenatore entro fine stagione. Si fanno già i primi nomi per la prossima guida tecnica del Milan. In questo articolo analizzeremo le valutazioni dei principali siti di scommesse sulOrmai sembra sempre più probabile che Sérgio Conceição non sarà l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Nei suoi primi mesi sulla panchina rossonera, il tecnico portoghese non è riuscito a imprimere la sua identità alla squadra, né dal punto di vista del gioco né dei risultati. Anche un’eventuale vittoria in Coppa Italia potrebbe non bastare per garantirgli la riconferma. Secondo le quote esoneri Serie A , con la sua quotazione che nelle ultime ore è scesa drasticamente da una media di circa 3.00 a 2.00. Intanto, i bookmaker iniziano a delineare il possibile scenario per il futuro della panchina rossonera, eL’attuale tecnico del Marsiglia sembra essere il favorito per raccogliere l’eredità dell'ex allenatore del Porto e fare ritorno in Italia.di scommesse: sia Lottomatica che Godbet quotano il suo approdo al Milan a 3.25, indicazione di una crescente fiducia sul suo eventuale arrivo sulla panchina del Diavolo.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di De Zerbi al Milan

L’eventuale arrivo di De Zerbi al Milan, a nostro avviso, sarebbe una scelta entusiasmante. Il suo calcio moderno e offensivo si adatta perfettamente alla filosofia rossonera. Ha dimostrato di saper migliorare i giocatori, soprattutto i giovani, aiutandoli a crescere tatticamente e mentalmente. La sua attenzione al dettaglio e la capacità di dare un’identità precisa alla squadra sarebbero un grande valore aggiunto.