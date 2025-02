Milan, Conceicao: "Leao? Ve lo spiego, ma cosa importa quando si prendono gol così ridicoli?"

Getty Images

Sergio, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo del Torino:"Mi dispiace per i tifosi che erano presenti. Se vediamo gli ultimi 12/15 gol, sono errori non forzati dall'avversario, reti ridicole. Sono cose che delle volte mi chiedo come sono possibili. Oggi il Torino, senza fare un tiro in porta nel primo tempo, era avanti 1-0. Dobbiamo essere più forti e lavorare su questo, in ogni situazione strana prendiamo gol e non è facile per i giocatori. Abbiamo fatto di tutto, il migliore in campo è stato il portiere del Torino. Abbiamo fatto quasi 30 tiri, episodi veramente incredibili: dobbiamo stare tutti uniti e dispiace per i tifosi".

"Un po' scelta tecnica, un po' di condizione Ho visto che Rafa non era al meglio, ci sono anche altri giocatori. Tutti sono importanti per il Milan, secondo me non bisogna andare sulle sostituzioni e sulla formazione quando si prendono gol così ridicoli"."Musah era ammonito ed era pericoloso, ormai il Torino si difendeva basso e dovevo rischiare per vincere la partita. Ho messo giocatori offensivi, ma sempre con equilibrio. Era importante dare un segnale per essere più pericolosi negli ultimi 30 metri".- "I tifosi hanno ragione, sono da 40 anni nel calcio e non bisogna dire niente. Siamo qui e non vinciamo: loro, per la storia che ha il Milan, hanno esigenze sempre grandi. Siamo il Milan e rappresentiamo il club tutti insieme".