Getty Images

Milan, Conceicao: "Abbiamo tutto per vincere questa partita, serve una risposta diversa da Rotterdam"

6 minuti fa



È dentro o fuori per il Milan: i rossoneri si giocano oggi l'accesso agli ottavi di finale di Champions League ospitando a San Siro il Feyenoord che parte forte del gol di vantaggio segnato nella gara di andata. Prima della gara, a Sky Sport, è intervenuto Sergio Conceicao, tecnico rossonero.



GIORNI PARTICOLARI... - "Sono 100% concentrato su questa partita: la cosa più importante è dare un risposta diversa rispetto a Rotterdam".



LE SCELTE - "I nomi sono quelli che sono, l'importante è quello che abbiamo preparato a livello di gioco: siamo a metà di questo playoff, giochiamo in casa e abbiamo tutto per vincere questa partita".