Milan, Conceicao bocciato: fa tre cose incomprensibili. Da Joao Felix niente di rilevante

Redazione Calciomercato

. D’accordo,, ancora a Torino (come poche settimane fa contro la Juve) e(Fofana fuori),(Leao sotto la doccia)con inserimento tardivo di Abraham.anche nelle altre pagelle.non rimedia mai allo svarione che determina il vantaggio del Toro: l’errore è troppo goffo e incomprensibile per essere in qualche modo compensato da un paio di parate (peraltro ottime) nel primo tempo. E va aggiunto che anche sul diagonale del 2-1 non sembra irreprensibile.è sempre bravino ma mai bravo.convincono a metà., che accenna pochissime iniziative però gioca con sufficiente concentrazione, almeno stavolta.corre per due (anche per tre…). Reijnders imposta per due (anche per tre…) e segna il gol che per due minuti alleggerisce l’insostenibile pesantezza di una sconfitta rovinosa. Quelli di centrocampo sono comunque in inferiorità perchéa parte il palo nel secondo tempo, peraltro un attimo prima della sostituzione con Sottil! A: parte benissimo (scavetto contro la Roma), poi offre il bis (bene a Empoli) ma dal tris in poi sparisce. Sulle fasce Pulisic si manifesta da qualche tempo incostante, e lo è anche sul rigore: dopo quattro esecuzioni impeccabili, stavolta sbaglia., ed è proprio questa la sua… costanza. Mabaglia un’occasione nel primo tempo (gran parata di Milinkovic) e poi cerca - ma non trova - il modo per farsi perdonare.

invitato a vendere e sui giocatori che devono tirare fuori gli attributi.