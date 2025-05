Milan, Conceicao: "Cambi tattici? Mi pagano per questo, a volte ci riesco. Fofana? Problema già in settimana, va gestito"

L'allenatore delha parlato a Dazn nel post-partita della gara vinta in rimonta per 2-1 contro il Genoa.- "Ancora oggi c'è stata la dimostrazione di un gruppo unito, forte, con i giocatori che sono entrati nel corso della partita che ci hanno dato qualcosa in più. Abbiamo messo Joao con Santi davanti e abbiamo aperto un po' di più l'attacco. Non a caso Joao ha fatto il passaggio per Gimenez che ha dato la palla a Leao."A fine partita cos'ho detto alla squadra? Che c'è da lavorare. Che quelli che non hanno giocato devono allenarsi che gli altri hanno giorno libero. Io non sono bugiardo, dico la verità".

"Abbiamo cominciato in un modo e abbiamo finito in un'altra. Ma è per quello che mi pagano, per provare a leggere le partite e cambiare qualcosa. A volte ci riusciamo a volte no. non è che lavoriamo solo con un sistema e basta, noi lavoriamo a livello individuale, settoriale e collettivo. A volte ci sono errori, come nel gol che abbiamo preso, e può capitare. Però lavoriamo e lavoriamo tanto, soprattutto da quando abbiamo un po' più di tempo a settimana per poter lavorare"- "Fofana ha avuto un piccolo problema al piede, anche in settimana ha fatto un piccolo sforzo e ha sentito un riacutizzarsi. Spero niente di speciale, dobbiamo gestirlo"