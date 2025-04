Milan, Conceicao come Ancelotti: caccia al 2° trofeo, ma il futuro...

Getty Images

I rossoneri, guidati da, sono usciti con un netto e secco 0-3 dal derby di San Siro contro l’Inter che ha portato i meneghini ad avere la possibilità sia di conquistare un trofeo nazionale che a poter staccare il pass per la prossima edizione dell’Europa League. Ma non solo:, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a gennaio.Un traguardo di assoluto rispetto alla portata di Sergio Conceicao, sedutosi sulla panchina rossonera dopo l’esonero di Paulo Fonseca., a Roma,, ma a fine stagione difficilmente l’ex Porto sarà confermato alla guida del club di Via Aldo Rossi. Chiaramente, se dovesse raggiungere l'obiettivo Coppa Italia, allora la sua candidatura sarebbe da considerare obbligatoria per il Milan 2025/26, ma molto dipenderà dalla scelta del nuovo direttore sportivo e dalle valutazioni complessive al termine dell'anno.

: era la stagione 2007-08, il Milan arrivava dalla vittoria di Atene in Champions League contro il League e si apprestava ad alzare il cielo la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. Per Conceicao, dunque, un traguardo che lo porterebbe in una cerchia davvero ristretta di tecnici., con ogni probabilità,