Milan: Conceicao con il 3-4-3 ha trovato la chiave e può spaventare l'Inter, ma anche per questo non sarà confermato

possibile considerando che ha perso quattro partite consecutive avendo già la testa alle vacanze, ma la prestazione offerta ieri al Bluenergy Stadium è stata sicuramente la migliore dell’era Sergio Conceicao, bravo e coraggioso nel cambiare il modulo alla squadra. La nuova difesa a tre ha liberato la potenza offensiva di Theo Hernandez e ridato un equilibrio alla squadra che mancava ormai da troppo tempo.

da braccetto di sinistro dopo qualche uscita a vuoto di troppo da difensore centrale. Ha vinto e convinto giocando, soprattutto, di rimessa.Il Milan ha valori tecnici importanti da comodo piazzamento Champions League con picchi anche da titolo.. Il tecnico portoghese pagherà questo ritardo con l’addio a fine stagione perché, probabilmente, non ha lavorato come poteva sulla testa dei giocatori.

Doveva adattarsi e migliorare ma invece, per due mesi, ha preteso che la squadra si adattasse a lui e alle sue dure regole.Al di là di ogni legittima interpretazione, il Milan ha il dovere di provare a vincere le restanti 6 gare per poi fare i conti con la classifica. Il cambio modulo, con una più coperta difesa a tre, può e deve rappresentare un nuovo inizio.. E con questo 3-4-3 così armonico è bello da vedere da rappresentare una minaccia reale per i ragazzi di Simone Inzaghi.