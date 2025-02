Milan, Conceicao: "Ho più di quattro campioni, cerco equilibrio. Leao ha fatto il suo, Gimenez lo seguo da tanto"

Il tecnico delSergioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord:"Ci sono più di quattro campioni nella mia rosa, non solo quelli davanti. Questi quattro fanno parte delle soluzioni a disposizione. Non è che abbiamo tante soluzioni. Abbiamo 15 giocatori di movimento più i ragazzi. Per gli infortuni e i ragazzi che non sono in lista abbiamo questa difficoltà".- "Rafa è a disposizione come nelle partite precedenti. E' entrato e ha fatto il suo lavoro come vogliamo noi".

- "Chi fa parte della rosa del Milan è già per questo un grande giocatore. Lui è un bravissimo ragazzo, ha voglia di imparare e di crescere".- "Domani abbiamo una partita importante, dobbiamo passarci per via di colpe nostre, vogliamo risolvere e vincere domani. Santiago lo seguo da anni e lo conosco, è in crescita. Lui è giovane, ha tanta strada da fare ma è un giocatore di grande livello. Se fa un gol è grazie al lavoro di tutta la squadra: lui ha la qualità di finalizzare, ha talento. Ma deve continuare a lavorare, è a disposizione della squadra e della sua strategia".

- "Si fa con tutta la squadra, non con i quattro davanti. Ho più di due squadre, c'è anche il settore giovanile. Siamo in tutte le competizioni, dobbiamo fare bene. Non è che se hai tanti attaccanti fai più gol e se hai tanti difensori ne fai meno".- "Qualsiasi coppia o terzetto che giochi mi dà fiducia, io voglio una squadra corta con la linea alta, stiamo lavorando".- "È una questione di risultati. Gli allenatori hanno sempre la valigia pronta, nel calcio cambia tutto velocemente. L'importante è guardare il presente, il futuro dipende da cosa facciamo oggi. Non sono preoccupato di questo, anche a Porto mi dicevano che forse sarei rimasto 3-4 mesi e invece sono rimasto 7 anni".

- "Il cambio di allenatore crea motivazioni naturali nel gruppo, non lo vedo come una cosa negativa per loro. Poi è una partita di Champions, giocare in Olanda è difficile